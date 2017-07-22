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Сенат Польщі ухвалив суперечливий закон про Верховний суд

Субота, 22 липня 2017, 10:40
Сенат Польщі ухвалив суперечливий закон про Верховний суд

Сенат Польщі попри протести прийняв підтриманий раніше Сеймом закон про Верховний суд.

Про це повідомляє rmf24.pl.

Вночі з п'ятниці по суботу Сенат прийняв без поправок закон про Верховний суд.

Прийняття закону супроводжувалося масовими протестами перед будівлями Сенату та Верховного суду.

Аби закон набув чинності, його ще повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше Дуда висунув умову, за якою він готовий підписатисуперечливий закон про судоустрій, який зустрів критику як всередині країни, так і за кордоном.

Нагадаємо, 21 липня Сейм Польщі у третьому остаточному читанніпопри протести прийняв закон про Верховний суд.

Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроджувалося масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.

Згідно з ним, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.

Європейська правда

Теми: Польща
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