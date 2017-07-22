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Сенат Польши принял спорный закон о Верховном суде

Суббота, 22 июля 2017, 10:40
Сенат Польши принял спорный закон о Верховном суде

Сенат Польши несмотря на протесты принял поддержанный ранее Сеймом закон о Верховном суде.

Об этом сообщает rmf24.pl.

Ночью с пятницы по субботу Сенат принял без поправок закон о Верховном суде.

Принятие закона сопровождалось массовыми протестами перед зданиями Сената и Верховного суда.

Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Ранее Дуда выдвинул условие, по которому он готов подписать спорный закон о судоустройстве, который встретил критику как внутри страны, так и за рубежом.

Напомним, 20 июля Сейм Польши в третьем окончательном чтении, несмотря на протесты принял закон о Верховном суде.

Как известно, оппозиция считает документ "покушением на демократию" в стране. Его принятие сопровождается массовыми протестами. Документ встретил критику и за рубежом.

Согласно закону, Верховный суд страны будет подчиняться министерству юстиции. Глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия. Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

Европейская правда

Темы: Польша
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