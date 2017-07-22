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Грицак звинуватив керівництво РФ в організації акцій у Києві

Субота, 22 липня 2017, 15:42
Грицак звинуватив керівництво РФ в організації акцій у Києві

Глава СБУ Василь Грицак звинувачує вище керівництво РФ у спробі розхитати громадсько-політичну ситуацію в Україні влітку цього року.

На брифінгу в суботу він заявив, що, за оперативною інформацією, на закритій нараді вищого керівництва РФ у травні президент РФ Володимир Путін розкритикував свого помічника Владислава Суркова за провал операції з дестабілізації громадсько-політичної ситуації в Україні.

"При цьому поставив йому нове завдання – в найкоротший термін добитися так званої "перезагрузки правящего режима в Украине", - сказав Грицак.

 
Вся графіка з сайту СБУ

Він заявив, що 12 липня за вказівкою російської сторони була організована спроба захоплення громадської приймальні Генеральної прокуратури України.

 

"За сценарієм кураторів з Москви, учасники акції мали захопити громадську приймальню ГПУ, прикувати себе кайданками всередині приміщення, облити приймальню принесеною з собою червоною фарбою, розгорнути плакати з вимогами політичного характеру", - розповів глава СБУ.

 

За його словами, для акції було найнято 34 особи – молодики в камуфльованому одязі та безробітні, які мали грати роль представників добровольчих батальйонів.

"Разом з поліцією ми їх затримали. Під час опитування учасники повідомили, що були найняті для проведення замовної акції за грошову винагороду в 400 гривень. Затриманих доправили до Печерського райправління поліції, де вони всі дали викривальні покази щодо організаторів акції", - сказав він.

За словами Грицака, наступну провокацію планувалося провести в громадській приймальні Адміністрації президента України.

 

"Можу показати скріншот листування, де викладено план провокацій, надісланий з Москви", - сказав він.

Грицак також заявив, що лише протягом тижня з 28 червня по 4 липня СБУ було викрито 6 спроб спецслужб РФ організувати акції протесту під посольством Республіки Польща в Україні.

 

"5 липня служба попередила сьому спробу організації провокацій. Цього разу біля будівлі консульства Республіки Польща в Україні. Ціна акції – 3000 доларів. Найняті представники кримінального середовища мали звести імпровізовану шибеницю, розлити червону фарбу, спалити зображення польських історичних діячів, підпалити фаєри", - розповів він.

 

За словами Грицака, Службою безпеки задокументовано проведення інструктажу учасників та їхнє пересування до місця події. Того ж дня СБУ спільно з поліцією затримали 29 провокаторів. Серед них був і організатор акції, який вже надав свідчення про замовників.

 

"Служба встановила організаторів цих антиукраїнських акцій. Всі вони перебувають на території РФ. Вам добре знайомі їхні прізвища", - заявив Грицак.

 

Він назвав замовником акцій Адміністрацію президента Росії. Одним з кураторів, за словами Грицака, був Сурков. Серед людей, які займалися організацією та фінансовим забезпеченням, глава СБУ назвав колишніх українських високопосадовців Миколу Азарова, Віталія Захарченка, Андрія Клюєва.

 

"Виконавці – проросійські активісти з залученням представників ОЗУ, кримінальних елементів, а також, на жаль, всліпу окремих патріотично налаштовані громадян, які просто ведуться на 500 грн і йдуть на акції", - сказав глава СБУ.

Він додав, що російській стороні не вдасться розхитати ситуацію в Україні.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУГрицакРосіяакції
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