Грицак обвинил руководство РФ в организации акций в Киеве

Глава СБУ Василий Грицак обвиняет высшее руководство РФ в попытке расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине летом этого года.

На брифинге в субботу он заявил, что, по оперативной информации, на закрытом совещании высшего руководства РФ в мае президент РФ Владимир Путин раскритиковал своего помощника Владислава Суркова за провал операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

"При этом поставил ему новую задачу - в кратчайшие сроки добиться так называемой "перезагрузки правящего режима в Украине", - сказал Грицак.

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Он заявил, что 12 июля по указанию российской стороны была организована попытка захвата общественной приемной Генеральной прокуратуры Украины.

"По сценарию кураторов из Москвы, участники акции должны были захватить общественную приемную ГПУ, приковать себя наручниками внутри помещения, облить приемную принесенной с собой красной краской, развернуть плакаты с требованиями политического характера", - рассказал глава СБУ.

По его словам, для акции были наняты 34 человека - молодые люди в камуфлированной одежде и безработные, которые должны были играть роль представителей добровольческих батальонов.

"Вместе с полицией мы их задержали. В ходе опроса участники сообщили, что были наняты для проведения заказной акции за денежное вознаграждение в 400 гривен. Задержанных доставили в Печерское райуправление полиции, где они все дали разоблачительные показания относительно организаторов акции", - сказал он.

По словам Грицака, следующую провокацию планировалось провести в общественной приемной Администрации президента Украины.

"Могу показать скриншот переписки, где изложен план провокаций, оставленный из Москвы", - сказал он.

Грицак также заявил, что только в течение недели с 28 июня по 4 июля СБУ разоблачили 6 попыток спецслужб РФ организовать акции протеста под посольством Республики Польша в Украине.

"5 июля служба предупредила седьмую попытку организации провокаций. На этот раз у здания консульства Республики Польша в Украине. Цена акции - 3000 долларов. Нанятые представители криминальной среды должны были возвести импровизированную виселицу, разлить красную краску, сжечь изображения польских исторических деятелей, поджечь файеры", - рассказал он.

По словам Грицака, Службой безопасности задокументировано проведение инструктажа участников и их передвижения к месту происшествия. В тот же день СБУ совместно с полицией задержали 29 провокаторов. Среди них был и организатор акции, который уже дал показания о заказчиках.

"Служба установила организаторов этих антиукраинских акций. Все они находятся на территории РФ. Вам хорошо знакомы их фамилии", - заявил Грицак.

Он назвал заказчиком акций Администрацию президента России. Одним из кураторов, по словам Грицака, был Сурков. Среди людей, которые занимались организацией и финансовым обеспечением, глава СБУ назвал бывших украинских чиновников Николая Азарова, Виталия Захарченко, Андрея Клюева.

"Исполнители - пророссийские активисты с привлечением представителей ОПГ, криминальных элементов, а также, к сожалению, вслепую отдельных патриотически настроенных граждан, которые просто ведутся на 500 грн и идут на акции", - сказал глава СБУ.

Он добавил, что российской стороне не удастся расшатать ситуацию в Украине.

Екатерина Тищенко, УП