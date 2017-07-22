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Грицак: В Україні загинули кілька тисяч військовослужбовців РФ

Субота, 22 липня 2017, 16:45

На території України загинули кілька тисяч військовослужбовців РФ. 

Про це на брифінгу 22 липня повідомив глава СБУ Василь Грицак.

"За даними СБУ, на території України вже загинули кілька тисяч військовослужбовців РФ та найманців. В Україні створено єдину базу ДНК осіб, які зникли безвісти. У цій базі - понад 300 ДНК-профілів осіб, які не співпадають зі зразками зниклих безвісти в районі проведення АТО українських військових та цивільних", - заявив Грицак. 

"Деякі з них однозначно належать саме російським військовим та найманцями" - підкреслив глава СБУ .

"Ми закликаємо усіх матерів, батьків, дітей російських громадян, які відправилися будувати "рускій мір" на Донбасі та зникли безвісти, звернутися до Центру обміну заручників щодо встановлення необхідних комунікацій та проведення експертиз... Електронна адреса центру - на сайті СБУ", - додав Грицак. 

Українська правда 

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Теми: ДонбасРосіяСБУ
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