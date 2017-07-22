Грицак: В Украине погибли несколько тысяч военнослужащих РФ
На территории Украины погибли несколько тысяч военнослужащих РФ.
Об этом на брифинге 22 июля сообщил глава СБУ Василий Грицак.
"По данным СБУ, на территории Украины уже погибли несколько тысяч военнослужащих РФ и наемников. В Украине создана единая база ДНК лиц, пропавших без вести. В этой базе - более 300 ДНК-профилей лиц, не совпадают с образцами пропавших без вести в районе проведения АТО украинских военных и гражданских ", - заявил Грицак.
"Некоторые из них однозначно принадлежат именно российским военным и наемниками", - подчеркнул глава СБУ.
"Мы призываем всех матерей, отцов, детей российских граждан, отправились строить" русский мир "на Донбассе и пропали без вести, обратиться в Центр обмена заложников по установлению необходимых коммуникаций и проведения экспертиз. ... Электронный адрес центра - на сайте СБУ", - добавил Грицак.
Украинская правда