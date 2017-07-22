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Путін розповів про обмеження для інформації в інтернеті

Субота, 22 липня 2017, 21:47

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії немає цензури, а поширення інформації в інтернеті треба обмежувати законами.

Про це Путін заявив під час зустрічі з дітьми і підлітками в освітньому центрі "Сіріус" в Сочі, пише Крим Реалії.

"У нас взагалі цензури ніде немає. У Радянському Союзі була цензура, вона була офіційна, навіть відповідні органи були, цензори, вони працювали, зарплату за це отримували. Ніякої цензури у нас зараз немає в жодній сфері", - заявив Путін, коментуючи питання, чи вважає він виправданою цензуру в інтернеті.

"(Що) стосується свободи інтернету, там повинно бути дозволено все, що не заборонено законом. ... Суспільство має себе захистити від злочинних посягань. Тому тут повинні діяти такі ж закони, які діють всюди при регулюванні суспільної, державної діяльності", - зазначив президент РФ.

При цьому він висловився проти використання псевдонімів в інтернеті.

Як відомо 21 липня Держдума РФ прийняла закони про регулювання роботи месенджерів і про заборону засобів обходу блокування сайтів, які наберуть чинності 1 січня 2018 та 1 листопада 2017 р. відповідно.

Згідно з документами, адміністрація сервісів має встановлювати особу користувачів (по телефону) і обмежувати передачу повідомлень за процедурою, яку визначить уряд. Також документи передбачають блокування "анонімайзерів" і VPN, які не обмежують доступ до сторінок з реєстру заборонених сайтів "Роскомнадзора".

Виявляти такі анонімайзери будуть ФСБ Росії і поліція.

Також Держдума ухвалила закон про посилення контролю за продажем SIM-карт.

Теми: ПутінцензураРосіяЗМІ
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