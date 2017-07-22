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Слід РФ у виборах США: Манафорта вважають ключовою особою у розслідуванні

Субота, 22 липня 2017, 23:47

Американські слідчі сподіваються переконати Пола Манафорта, екс-керівника передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа,  співпрацювати з ними у розслідуванні можливої змови між штабом Трампа і Росією.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, які обізнані зі слідством.

"Між 2006 і 20013 роками Манафорт купив три маєтки у Нью-Йорку, включно з одним у Trump Tower на Манхеттені. Він заплатив за них готівкою і взяв на них іпотечні кредити. Колишній чиновник правоохоронних органів США сказав, що це тактика, яку часто використовують як засіб приховування джерел коштів, отриманих незаконно", - зазначає видання.

При цьому агентство не має жодних незалежних доказів, що Манафорт це зробив. Джерела також не повідомили, чи генпрокурор Роберт Мюллер виявив будь-які докази, щоб висунути офіційні звинувачення проти Манафорта у відмиванні грошей, але вони зазначили, що, слідчі вважають це критично важливим, щоб заручитися його повною співпрацею у їхньому розслідуванні ймовірних зв’язків штабу Трампа з Росією.

"Якщо команда Мюллера може погрозити Манафорту кримінальними звинуваченнями, вони можуть використати це як важіль, щоб переконати його співпрацювати", - повідомило одне з джерел.

Як заявив речник Манафорта Джейсон Малоні, Манафорт не йде на співпрацю.

"Немає жодної правди у дезінформації, яку поширюють анонімні джерела і люди, що зливають інформацію", - зазначив він. 

Манафорта важають ключовою особою в розслідуванні через його важливу роль у передвиборчій кампанії Трампа та його участь у зустрічі в червні 2016 року, на якій були присутні молодший син Трампа, його з’ять Джаред Кушнер і російська юристка Наталія Весельницька.

Команда Мюллера попросила Білий дім зберегти всю комунікацію про зустріч.

Мюллер розглядає всі зв’язки між російськими чиновниками і соратниками Трампа під час і після президентських виборів 8 листопада в рамках ширшого розслідування справи, чи Росія намагалася допомогти Трампу виграти вибори.

"Голос Америки"

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіявибори
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