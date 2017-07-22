След РФ в выборах США: Манафорта считают ключевым в расследовании

Американские следователи надеются убедить Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сотрудничать с ними в расследовании возможного сговора между штабом Трампа и Россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, которые знакомы со следствием.

"Между 2006 и 20013 годами Манафорт купил три имения в Нью-Йорке, включая один в Trump Tower на Манхэттене. Он заплатил за них наличными и взял на них ипотечные кредиты. Бывший чиновник правоохранительных органов США сказал, что это тактика, которую часто используют как средство сокрытия источников средств, полученных незаконно ", - отмечает издание.

При этом агентство не имеет никаких независимых доказательств, Манафорт это сделал. Источники также не сообщили, генпрокурор Роберт Мюллер обнаружил любые доказательства, чтобы предъявить официальные обвинения против Манафорта в отмывании денег, но они отметили, что следователи считают это критически важным, чтобы заручиться его полной сотрудничеством в их расследовании возможных связей штаба Трампа с Россией.

"Если команда Мюллера может пригрозить Манафорту уголовными обвинениями, они могут использовать это как рычаг, чтобы убедить его сотрудничать", - сообщил один из источников.

Как заявил представитель Манафорта Джейсон Малони, Манафорт не идет на сотрудничество.

"Нет никакой правды в дезинформации, которую распространяют анонимные источники и люди, сливают информацию", - отметил он.

Манафорта полагают ключевым лицом в расследовании через его важную роль в предвыборной кампании Трампа и его участие во встрече в июне 2016 года, на которой присутствовали младший сын Трампа, его зьять Джаред Кушнер и русский юрист Наталья Весельницька.

Команда Мюллера попросила Белый дом сохранить всю коммуникацию о встрече.

Мюллер рассматривает все связи между российскими чиновниками и соратниками Трампа во время и после президентских выборов 8 ноября в рамках более широкого расследования дела, или Россия пыталась помочь Трампу выиграть выборы.

"Голос Америки"