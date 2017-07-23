Посол РФ в США Кисляк закінчив свою місію у Вашингтоні

Посол Росії в США Сергій Кисляк закінчив свою місію у Вашингтоні.

Про це повідомляє "Дождь", з посиланням на заяву російського уряду.

Кисляк обіймав свою посаду з 2008 року. До призначення нового посла функції тимчасового повіреного виконуватиме радник-посланник Денис Гончар.

Як повідомлялося, після виборів президента США в 2016 році Кисляк опинився в центрі політичного скандалу. У приховуванні контактів з російським послом звинувачували генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Американська газета The Washington Post писала, що Кисляк звітував своєму керівництву в Москві про те, що спілкувався з Сешнсом з приводу передвиборної кампанії в 2016 році. Звіти Кисляка були перехоплені американською розвідкою. Сешнс і Кисляк вели "істотні" бесіди з питань, що стосувалися відносин Трампа з Росією і про перспективи цих відносин в тому випадку, якщо Трамп переможе на виборах.