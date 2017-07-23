У Кремлі прокоментували новий законопроект про санкції США проти РФ

У Кремлі негативно оцінюють законопроект США щодо санкцій проти Росії і Ірану.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

"Вкрай негативно", - відповів він на питання, як в Кремлі оцінюють цей законопроект.

Палата представників США має намір голосувати за законопроект, який обмежує здатність адміністрації президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії.

Голосування заплановано на вівторок, 25 липня.

Раніше повідомлялося, що члени Демократичної партії представили в Палаті представників конгресу США нову версію законопроекту про санкції проти Росії й Ірану.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі в цілому підтримують законопроект щодо нових санкцій проти Росії та Ірану, втім критикують ту частину, яка стосується обмеження повноважень президента США.

Нагадаємо, Сенат США 15 червня майже одноголосно затвердив нові санкції проти Росії у зв’язку з її втручанням у президентську кампанію в США, одночасно обмеживши право президента США в питанні накладення або скасування санкцій.

Щоб закон набув чинності, його ще має схвалити Палата представників Конгресу США, а потім підписати президент Дональд Трамп.