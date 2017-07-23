В Кремле прокомментировали новый законопроект о санкциях США против РФ

В Кремле отрицательно оценивают законопроект США по санкциям против России и Ирана.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".



"Крайне негативно", - ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают этот законопроект.

Палата представителей США намерена голосовать за законопроект, который ограничивает способность администрации президента США Дональда Трампа отменить санкции против России.



Голосование состоится во вторник, 25 июля.

Ранее сообщалось, что члены Демократической партии представили в Палате представителей конгресса США новую версию законопроекта о санкциях против России и Ирана.

Как сообщалось ранее, в Белом доме в целом поддерживают законопроект по новым санкциям против России и Ирана, впрочем критикуют ту часть, которая касается полномочий президента США.

Напомним, Сенат США 15 июня почти единогласно утвердил новые санкции против России в связи с ее вмешательством в президентскую кампанию в США, одновременно ограничив право президента США в вопросе наложения или отмены санкций.

Чтобы закон вступил в силу, его еще должна одобрить Палата представителей Конгресса США, а затем подписать президент США Дональд Трамп.