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У Мосулі в ході операцій проти ІДІЛ затримані 26 іноземців

Неділя, 23 липня 2017, 04:37

У Мосулі співробітники іракських служб безпеки затримали 26 іноземців за підозрою в причетності до діяльності терористичного угруповання ІДІЛ.

Про це повідомляє агентство АР.

Серед затриманих були двоє чоловіків, вісім дітей і 16 жінок. Їх перевезли в Багдад.

Деякі із затриманих родом з Чечні, а жінки, чиї чоловіки приєдналися до бойовиків, були з Росії, Ірану, Сирії, Франції, Бельгії та Німеччини.

Співробітники посольства Франції і Німеччини відвідали заарештованих жінок.

Відзначається, що дітей передадуть владі країн їх походження. Жінкам пред'являть звинувачення в тероризмі.

Теми: Ірактероризм
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