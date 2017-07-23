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В Мосуле в ходе операций против ИГИЛ задержаны 26 иностранцев

Воскресенье, 23 июля 2017, 04:37

В Мосуле сотрудники иракских служб безопасности задержали 26 иностранцев по подозрению в причастности к деятельности террористической группировки ИГИЛ.

Об этом сообщает агентство АР.

Среди задержанных были двое мужчин, восемь детей и 16 женщин. Их перевезли в Багдад.

Некоторые из задержанных родом из Чечни, а женщины, чьи мужья присоединились к боевикам, были из России, Ирана, Сирии, Франции, Бельгии и Германии.

Сотрудники посольства Франции и Германии посетили арестованных женщин.

Отмечается, что детей передадут властям стран их происхождения. Женщинам предъявят обвинения в терроризме.

Темы: Ирактерроризм
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