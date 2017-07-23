У Пентагоні допустили можливість війни з КНДР

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Джозеф Данфорд заявив, що американці повинні бути готові до можливості військової конфронтації з Північною Кореєю.

Про це він заявив на форумі з безпеки в Аспені в суботу, пише Politico.

Наголошуючи на важливості продовження економічного і дипломатичного тиску, спрямованого на те, щоб переконати Пхеньян відмовитися від своєї програми з ядерної зброї, Данфорд спростував поширену думку, що військовий варіант не повинен розглядатися.

"Багато людей називали військовий варіант "немислимим". Я б трохи змінив цю думку і сказав, що це буде жахливо, і це будуть втрати життів, яких ми ще не бачили за свого життя. Я маю на увазі, що будь-хто, хто жив з часів Другої світової війни, ніколи не бачив таких втрат, які можуть статися, якщо відбудеться конфлікт на Корейському півострові", - сказав він.

"Але, як я сказав своїм колегам, як друзям, так і ворогам, - не є немислимим мати військові варіанти для реагування на ядерні можливості Північної Кореї. Немислимо для мене допустити можливість того, щоб ядерна зброя приземлилася в Денвері, Колорадо. Тому моя робота полягатиме в розробці військових варіантів, щоб цього не сталося", - додав Дарфорд.

Данфорд почав очолювати Об'єднаний комітет начальників штабів у жовтні 2015 року за тодішнього президента Барака Обами.

Українська правда