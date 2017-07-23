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В Пентагоне допустили возможность войны с КНДР

Воскресенье, 23 июля 2017, 11:11

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что американцы должны быть готовы к возможности военной конфронтации с Северной Кореей.

Об этом он заявил на форуме по безопасности в Аспене в субботу, пишет Politico.

Подчеркивая важность продолжения экономического и дипломатического давления, направленного на то, чтобы убедить Пхеньян отказаться от своей программы по ядерному оружию, Данфорд опроверг распространенное мнение, что военный вариант не должен рассматриваться.

"Многие люди называли военный вариант "невообразимым". Я бы немного изменил эту мысль и сказал, что это будет ужасно, и это будут потери жизней, которых мы еще не видели при своей жизни. Я имею в виду, что кто-либо, кто жил со времен Второй мировой войны, никогда не видел таких потерь, которые могут произойти, если произойдет конфликт на Корейском полуострове", - сказал он.

"Но, как я сказал своим коллегам, как друзьям, так и врагам, - не является невообразимым иметь военные варианты для реагирования на ядерные возможности Северной Кореи. Невообразимо для меня допустить возможность того, чтобы ядерное оружие приземлилось в Денвере, Колорадо. Поэтому моя работа будет заключаться в разработке военных вариантов, чтобы этого не произошло", - добавил Дарфорд.

Данфорд начал возглавлять Объединенный комитет начальников штабов в октябре 2015 года при тогдашнем президенте Бараке Обаме.

Украинская правда

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Темы: СШАКНДР
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