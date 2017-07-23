СК РФ: заочно арештовано також колишніх в.о. генпрокурора і заступника

Басманний райсуд Москви заочно арештував українських прокурора Руслана Кравченка і слідчого Вадима Приймачка у зв'язку з кримінальним переслідуванням громадянина РФ - командувача Чорноморським флотом РФ, адмірала Олександра Вітка.

Про це повідомила в неділю "Інтерфаксу" офіційний представник СК РФ Світлана Петренко.

"Головним слідчим управлінням СК Росії розслідується кримінальна справа стосовно посадових осіб правоохоронних органів України, в діях яких вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.299 КК РФ (Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності або незаконне порушення кримінальної справи)", - сказала Петренко.

За даними слідства, зазначила вона, в 2014 році колишній виконуючий обов'язки генерального прокурора України Олег Махніцький, його перший заступник Микола Голомша, слідчий Головної військової прокуратури Вадим Приймачок, прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко та інші співробітники прокуратури "організували завідомо незаконне притягнення до кримінальної відповідальності громадянина РФ адмірала Олександра Вітка з політичних мотивів".

"Зокрема Махніцький та Голомша дали завідомо незаконні вказівки про проведення досудового розслідування, Приймачок вів його провадження, а Кравченко здійснював нагляд за процесуальною діяльністю", - сказала Петренко.

"За клопотанням слідчого ГСУ СК Росії Басманним районним судом щодо Кравченка і Приймачка заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - повідомила вона.

Крім того, зазначила Петренко, "раніше аналогічний запобіжний захід заочно було обрано відносно Махніцького і Голомші".

Як повідомлялося, рішення про заочний арешт Кравченка і Приймачка Басманний суд Москви прийняв 20 липня.

Прокурор Кравченко в даний час підтримує обвинувачення в заочному судовому процесі над екс-президентом Віктором Януковичем у справі про держзраду.

Слідчий Приймачок домігся через суд права на виїмку документів в адміністрації президента Росії на вулиці Іллінка в Москві. Минулого року прокуратурою України порушена і розслідується справа щодо міністра оборони Сергія Шойгу і сімнадцяти російських чиновників.