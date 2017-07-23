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Волкер: на Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна

Неділя, 23 липня 2017, 14:37
Волкер: на Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер та посол США в Україні Марі Йованович розпочали візит в зону АТО.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, вони відвідали штаб оперативно-тактичного угрупування "Донецьк".

Також у делегації представників США – співробітник Держдепартаменту Лейн Бал, військовий аташе при посольстві США в Україні полковник Пол Шмітт та інші посадові особи.

Делегацію зі сторони Збройних Сил України супроводжували керівник АТО на території Донецької та Луганської областей Олександр Локота, директор Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міноборони Анатолій Петренко.

"Гості ознайомились зі специфікою керування військовими формуваннями під час ведення бойових дій, структурою та організацією військовим управлінням тощо. Українські військові отримали високу оцінку від американських колег", - повідомили в штабі АТО.

Пізніше делегація Держдепу США на чолі з Волкером відвідала також прифронтову Авдіївку, де провела зустріч з військовими, представниками військово-цивільної адміністрації та постраждалими мешканцями міста.

"Наше головне завдання – відновити цілісність і суверенітет України. Як я зрозумів, це не заморожений конфлікт, а гаряча війна. А ціна небезпечно висока - людські життя", - сказав Волкер.

Представники делегації відвідали відремонтовану школу та завітали до Авдіївського коксохімічного заводу.

За словами Волкера, після візиту в Україну він планує провести ряд зустрічей з представниками урядів європейських країн, для того, щоб консолідувати позицію по ситуації в зоні АТО.

Українська правда

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Теми: СШАДонбасАТО
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