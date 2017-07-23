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Волкер: на Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война

Воскресенье, 23 июля 2017, 14:37
Волкер: на Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович начали визит в зону АТО.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, они посетили штаб оперативно-тактического группировки "Донецк".

Также в делегации представителей США - сотрудник Госдепартамента Лейн Бал, военный атташе при посольстве США в Украине полковник Пол Шмитт и другие должностные лица.

Делегацию из стороны Вооруженных Сил Украины сопровождали руководитель АТО на территории Донецкой и Луганской областей Александр Локота, директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Анатолий Петренко.

"Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями при ведении боевых действий, структурой и организацией военным управлением и тому подобное. Украинские военные получили высокую оценку от американских коллег", - сообщили в штабе АТО.

Позже делегация Госдепа США во главе с Волкером посетила также прифронтовую Авдеевку, где провела встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города.

"Наша главная задача - восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока - человеческие жизни", - сказал Волкер.

Представители делегации посетили отремонтированную школу и Авдеевский коксохимический завод.

По словам Волкера, после визита в Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, для того, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне АТО.

Украинская правда

Темы: СШАДонбассАТО
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