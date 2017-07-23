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Розвідка: "Куратор" бойовиків з РФ здійснив ДТП, важко травмовані двоє цивільних

Неділя, 23 липня 2017, 15:18

На території Донецької області, тимчасово  непідконтрольній Україні, одним з російських "кураторів" бойовиків було скоєно ДТП, внаслідок якої важко травмовано двох цивільних осіб похилого віку.

Про це 23 липня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"У зоні відповідальності 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) одним із високопосадовців з числа "російських кураторів" було скоєно ДТП, в результаті якої важко травмовано двох цивільних осіб похилого віку. Військового злочинця до відповідальності не притягнуто", - повідомили у ГУР.

За даними розвідки, також у частинах російських окупаційних військ зберігається тенденція до дезертирства та відмови від продовження контракту військовослужбовцями.

"У одній з бригад бойовиків у Горлівці близько 10 осіб відмовились від продовження військової служби та укладання нового контракту. ... В одному з підрозділів бригади з Макіївки військовослужбовець зі зброєю самовільно залишив пост та відбув у напрямку кордону з РФ", - зазначили у розвідці.

Теми: ДНРДонбасаварія
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