Полонений військовий Агєєв: Після обміну ГРУшника Єрофєєва вбили

Полонений російський військовослужбовець Віктор Агєєв заявив, що після обміну затриманого на Донбасі російського ГРУшника Євгена Єрофєєва в РФ "прибрали".

Про це Агєєв заявив у коментарі "Новой газете".

"Навіть якщо потім колись повернуся до Росії - що далі?" - зазначив Агєєв у бесіді з журналістом.

"Чув, що стало з ГРУшником Єрофєєвим, коли він повернувся? Його просто прибрали. Вбили. Я знаю точно. Про це всі говорять: і там, і тут, на цьому боці. Усі знають, що з ним це зробили. Тому що наговорив зайвого", - заявив Агєєв.

"Просто так не стали б говорити. Я впевнений. Хоча вже ні в чому немає впевненості", - додав він.

Як відомо, російські військові ГРУ ЗС РФ Євген Єрофеєв та Олександр Александров були затримані у травні 2015 року на Донбасі після бою поблизу м.Щастя Луганської області.

Колегія суддів Голосіївського райсуду Києва визнала Александрова та Єрофєєва винними у веденні агресивної війни за попередньою змовою, сприянні терористичній організації, та здійсненні теракту.

25 травня 2016 року відбувся обмін затриманої росіянами на Донбасі та політув'язненої в РФ Надії Савченко на російських ГРУшників, яких відправили в Москву.