Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пленный военный Агеев: После обмена ГРУшника Ерофеева убили

Воскресенье, 23 июля 2017, 17:56
Пленный военный Агеев: После обмена ГРУшника Ерофеева убили

Пленный российский военнослужащий Виктор Агеев заявил, что после обмена задержанного на Донбассе российского ГРУшника Евгения Ерофеева в РФ "убрали".

Об этом Агеев заявил в комментарии "Новой газете".  

"Даже если потом когда-то вернусь в Россию - то что дальше?" - отметил Агеев в беседе с журналистом.

"Слышал, что стало с ГРУшником Ерофеевым, когда он вернулся? Его просто убрали. Убили. Я знаю точно. Об этом все говорят: и там, и здесь, по эту сторону. Все знают, что с ним это сделали. Потому что говорил лишнего", - заявил Агеев.

"Просто так не стали бы говорить. Я уверен. Хотя уже ни в чем нет уверенности", - добавил он. 

Как известно, российские военные ГРУ ВС РФ Александр Александров и Евгений Ерофеев были задержаны в мае 2015 года на Донбассе после боя вблизи города Счастье Луганской области.

Коллегия судей Голосеевского райсуда Киева признала Александрова и Ерофеева виновными в ведении агрессивной войны по предварительному сговору, содействии террористической организации и осуществлении теракта. 

Ерофеева приговорили к 14 годам с конфискацией всего имущества. Александрову также присудили 14 лет с конфискацией.

25 мая 2016 года состоялся обмен задержанной россиянами на Донбассе и политзаключенной в РФ Надежды Савченко на российских ГРУшников, которых отправили в Москву.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Росcия
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
Последние новости
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
Все новости...
Реклама: