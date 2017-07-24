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ЄС готовий протистояти новим санкціям США проти Росії

Понеділок, 24 липня 2017, 02:09
ЄС готовий протистояти новим санкціям США проти Росії

В Брюсселі побоюються, що нові санкції США проти РФ нашкодять європейським енергетичним компаніям.

Про це пише Financial Times.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав негайно переглянути реакцію Брюсселю, якщо нові санкції США проти Росії завдадуть удару по європейських енергетичних компаніях або іншому бізнесу.

Згідно із отриманою FT запискою, приготованою до засідання Комісії, що відбудеться в середу, Брюссель "має бути готовим діяти протягом кількох днів", якщо американські заходи будуть ужиті без урахування побоювань ЄС.

У записці вказується, що Брюссель вимагатиме "публічного або письмового запевнення", що адміністрація Трампа не застосує нові санкції у спосіб, що нашкодить інтересам ЄС.

Інші пункти у записці передбачають використання європейського законодавства для запобігання визнанню або примусовому виконанню американських санкцій в Європі, а також заходи, що відповідають вимогам СОТ.

Ці кроки відображають глибоке занепокоєння з приводу того, що ці заходи можуть нашкодити європейським енергетичним компаніям, що беруть участь у проектах, пов'язаних з Росією, включаючи ті, які задіяні у будівництві газопроводу Північний потік-2 між Росією та Німеччиною.

Брюссель має намір стверджувати, що потенційні економічні проблеми, що можуть виникнути в Європі від запланованих санкцій, виходять далеко за рамки одного проекту.  Стверджується, що вони можуть нашкодити "технічному обслуговуванню та модернізації" трубопроводів в Росії, які подають газ в Україну, а також трубопровідним проектам у Каспійському регіоні та розвитку газовидобування біля узбережжя Єгипту.

Крім того, в попередженні зазначається, що "ці заходи можуть вплинути на потенційно велику кількість європейських компаній, що ведуть законний бізнес, відповідно до заходів ЄС, з російськими структурами у залізничній, фінансовій, судноплавній та гірничодобувній галузях".

Як повідомлялось, у Європейському Союзі висловили тривогу щодо кроків Конгресу США в напрямку посилення санкцій проти РФ, закликавши Вашингтон координувати свої дії з партнерами по G7 та попередили про непередбачені наслідки.

23 липня в інтерв'ю американським каналам новий прес-секретар президента США Дональда Трампа Сара Сандерс заявила, що Білий дім підтримує законопроект про додаткові санкції проти Росії та продовжить працювати над тим, щоб санкції було запроваджено. 

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіяЄССША
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