Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп скаржиться, що його не захищають навіть однопартійці

Понеділок, 24 липня 2017, 04:42

Президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення республіканцями, заявивши, що вони "роблять дуже мало для захисту свого Президента".

Про це він написав у twitter.

"Це дуже сумно, що республіканці, навіть ті, хто отримав посади за моєї підтримки, роблять надто мало для захисту свого президента", - написав Трамп.

Трамп має складні стосунки з республіканською партією, але однопартійці в основному продовжують підтримувати президента навіть після падіння його рейтингу.

Водночас результати дослідження Monmouth University Polling Institute показали, що імпічменту президента США Дональда Трампа хоче більша кількість американців ніж число тих, які свого часу хотіли імпічменту президента Річарда Ніксона на тлі Вотергейтського скандалу.

Як відомо, в США ведеться розслідування про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією. Найближчим часом комітет з розвідки Палати представників Конгресу США планує опитати Дональда Трампа-молодшого, зятя президента Джареда Кушнера та колишнього керівника виборчої кампанії Пола Манафорта.

Теми: ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Трамп
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Останні новини
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
Усі новини...
Реклама: