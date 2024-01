Трамп жалуется, что его не защищают даже однопартийцы

Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство республиканцами, заявив, что они "делают очень мало для защиты своего президента".

Об этом он написал в twitter.

"Это очень печально, что республиканцы, даже те, кто получил должности при моей поддержке, делают слишком мало для защиты своего президента", - написал Трамп.

It's very sad that Republicans, even some that were carried over the line on my back, do very little to protect their President.