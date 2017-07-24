Трамп жалуется, что его не защищают даже однопартийцы

Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство республиканцами, заявив, что они "делают очень мало для защиты своего президента".

Об этом он написал в twitter.

"Это очень печально, что республиканцы, даже те, кто получил должности при моей поддержке, делают слишком мало для защиты своего президента", - написал Трамп.

It's very sad that Republicans, even some that were carried over the line on my back, do very little to protect their President. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 липня 2017 р.

Трамп имеет сложные отношения с республиканской партией, но однопартийцы в основном продолжают поддерживать президента даже после падения его рейтинга.

В то же время результаты исследования Monmouth University Polling Institute показали, что импичмента президента США Дональда Трампа хотят больше американцев, чем в свое время хотели импичмента президента Ричарда Никсона на фоне Уотергейтского скандала.

Как известно, в США ведется расследование о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией. В ближайшее время комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США планирует опросить Дональда Трампа-младшего, зятя президента Джареда Кушнера и бывшего руководителя избирательной кампании Пола Манафорта.