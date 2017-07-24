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У Луцьку вночі підпалили не лише готель

Понеділок, 24 липня 2017, 08:46

Перед тим, як підпалити готельно-ресторанний комплекс Patio di Fiori у Луцьку, невідомі зловмисники підпалили спорткомплекс "Олімпія", що розташований поряд.

Як розповіли Volyn24 працівники комплексу, під стіною "Олімпії" невідомі поклали кілька шин і підпалили їх.

Від вогню стала руйнуватися стіна спорткомплексу – "обшивка" тенісного корту.

Підпали у Луцьку
Підпали у Луцьку
Volyn24

Коли охоронці кинулися гасити вогонь, до ресторану під’їхав автомобіль – і людина з нього кинула якийсь предмет (імовірно, "коктейль Молотова") у вікно ресторану.

Раніше повідомлялося, що в ніч на понеділок, 24 липня, у Луцьку загорівся готельно-ресторанний комплекс Patio di fiori, що на вулиці Кравчука.

Комплекс належить громадському активісту, підприємцю і медіавласнику Володимирові Пащенку, зазначає місцеве видання.

Теми: Луцьк
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