В Луцке ночью подожгли не только отель
Перед тем, как поджечь гостинично-ресторанный комплекс Patio di Fiori в Луцке неизвестные злоумышленники подожгли спорткомплекс "Олимпия", расположенный рядом.
Как рассказали Volyn24 работники комплекса, под стеной "Олимпии" неизвестные положили несколько шин и подожгли их.
От огня стала разрушаться стена спорткомплекса – "обшивка" теннисного корта.
Когда охранники бросились тушить огонь, к ресторану подъехал автомобиль – и человек из него бросил какой-то предмет (вероятно, "коктейль Молотова") в окно ресторана.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 24 июля, в Луцке горел гостинично-ресторанный комплекс Patio di fiori, что на улице Кравчука.
Комплекс принадлежит общественному активисту, предпринимателю и медиавладельцу Владимиру Пащенко, отмечает местное издание.