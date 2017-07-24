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Потік до анексованого Криму знижується – прикордонники

Понеділок, 24 липня 2017, 10:18

Потік людей, які їдуть до анексованого Росією Криму з материкової частини України, поступово знижується, переконує Державна прикордонна служба України.

"Щороку потік транспортних засобів та громадян через адмінмежу знижується" – йдеться в інфографіці, яку відомство розмітило у Twitter.

Так, за статистикою прикордонників, із 2014 року потік транспортних засобів знизився на 63%: з 99 тисяч до 37 тисяч.

А кількість громадян, що перетнули пункти пропуску на в’їзді до Криму, знизилася на 41%: з 389 тисяч до 230 тисяч.

Між тим, "Крим. Реалії" повідомляє, що на пляжах анексованого Криму людей не багато, у Феодосії з відпочивальниками "зовсім погано".

Як відомо, нещодавно українські прикордонники звинувачували російських у штучному затягуванні пропускних процедур на адмінмежі із АРК, а в анексованому Криму звинувачували Україну в зумисному блокуванні притоку туристів на півострів.

Також ДПС України заявляла, що окупаційна влада Криму створює для російських ЗМІ штучну картинку напливу туристів на півострів.

Росія анексувала Крим у лютому-березні 2014 року. Україна припинила регулярні транспортні перевезення до Криму, доїхати туди можна лише своїм ходом.

В'їзд до Криму через російські прикордонні пункти України вважає незаконним: українцям за це загрожує штраф, жителям інших країн – заборона в'їзду в Україну.

Олена Рощенко, УП

Теми: КримтуризманексіяПрикордонна служба
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