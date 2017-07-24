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Україна продає державну частку у 8 обленерго

Понеділок, 24 липня 2017, 10:24
Україна продає державну частку у 8 обленерго

Фонд державного майна 24 липня оголосив початок проведення аукціонів з підвищенням ціни з продажу пакетів акцій 8 енергетичних компаній.

Про це ЕП повідомили у прес-службі Фонду.

Зокрема, на продаж виставлені по 25% акцій ПАТ "Одесаобленерго" (початкова ціна 631 млн гривень), ПАТ "Донецькобленерго" (143 млн гривень), ПАТ "Донбасенерго" (669 млн гривен), ПАТ "Сумиобленерго" (370 млн грн), ПАТ ДТЕК "Дніпроенерго" (728 млн грн), ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго" (728 млн грн), ПАТ ДТЕК "Західенерго" (347 млн грн), ПАТ "Київенерго" (759 млн грн).

Як повідомлялося, у квітні минулого року Фонд держмайна переніс дати аукціонів з продажу 70% акцій "Хмельницькобленерго", 70% "Миколаївобленерго", 65% "Харківобленерго", 50,9% "Тернопільобленерго", 60,2% "Запоріжжяобленерго" і 46% "Черкасиобленерго".

У жовтні тодішній голова Фонду Ігор Білоус повідомив, що приватизація держпакетів акцій обленерго розпочнеться після затвердження НКРЕ стимулюючого тарифоутворення на ринку електроенергії.

Білоус заявляв, що Україна планує отримати від продажу всіх обленергоблизько 300 мільйонів доларів.

Економічна правда

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Теми: обленергоенергетикабізнес
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