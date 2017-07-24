Украина продает государственную долю в 8 облэнерго

Фонд государственного имущества 24 июля объявил о начале проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций 8 энергетических компаний.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе Фонда.

В частности, на продажу выставлены по 25% акций ОАО "Одессаоблэнерго" (начальная цена 631 млн гривен), ПАО "Донецкоблэнерго" (143 млн гривен), ПАО "Донбассэнерго" (669 млн гривен), ОАО "Сумыоблэнерго" (370 млн грн), ПАО ДТЭК "Днепроэнерго" (728 млн грн), ПАО ДТЭК "Днепрооблэнерго" (728 млн грн), ПАО ДТЭК "Западэнерго" (347 млн грн), ПАО "Киевэнерго" (759 млн грн).

Как сообщалось, в апреле прошлого года Фонд госимущества перенес даты аукционов по продаже 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9% "Тернопольоблэнерго", 60,2% "Запорожьеоблэнерго" и 46 % "Черкассыоблэнерго".

В октябре тогдашний председатель Фонда Игорь Билоус сообщил, что приватизация госпакетов акций облэнерго начнется после утверждения НКРЭ стимулирующего тарифообразования на рынке электроэнергии.

Билоус заявлял, что Украина планирует получить от продажи всех обленерго около 300 млн долларов.

Экономическая правда