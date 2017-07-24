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Три тисячі грузинів, виїхавши "безвізом" до ЄС, не повернулися вчасно

Понеділок, 24 липня 2017, 12:57

Близько трьох тисяч громадян Грузії, які скористалися безвізовим режимом з країнами Євросоюзу, не повернулися на батьківщину в установлені терміни.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Грузії Шалва Хуцишвілі журналістам у понеділок, передає "Интерфакс".

"З 55 тисяч громадян Грузії близько 3-х тисяч не повернулися в установлені терміни. Втім, це не означає, що ці громадяни однозначно порушили безвізовий режим з Євросоюзом. Вони могли перейти в такі країни, як Україна, Туреччина чи Білорусь, із якими у Грузії також діє безвізовий режим", – сказав він.

"МВС Грузії вже ідентифікувало цих громадян", – уточнив Хуцишвілі.

Він також повідомив, що, попри попередження грузинських прикордонників про проблеми з ідентифікаційними документами, 160 громадян все ж вилетіли в країни Європи, але їх повернули на батьківщину з європейських аеропортів після проходження паспортного контролю.

Безвізовий режим у Шенгенській зоні Євросоюзу для Грузії запрацював 28 березня 2017 року. Громадяни Грузії можуть перебувати у країнах "шенгену" без візи впродовж 90 днів.

Теми: безвізГрузіяЄС
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