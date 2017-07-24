Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Три тысячи грузин, поехав по "безвизу" в ЕС, не вернулись в срок

Понедельник, 24 июля 2017, 12:57

Около трех тысяч граждан Грузии, которые воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза, не вернулись на родину в установленные сроки.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуциишвили журналистам в понедельник, передает "Инетрфакс".

"Из 55 тысяч граждан Грузии около 3-х тысяч не вернулись в установленные сроки. Впрочем, это не означает, что эти граждане однозначно нарушили безвизовый режим с Евросоюзом. Они могли перейти в такие страны, как Украина, Турция или Беларусь, с которыми у Грузии также действует безвизовый режим", – сказал он.

"МВД Грузии уже идентифицировало этих граждан", – уточнил Хуциишвили.

Он также сообщил, что, несмотря на предупреждения грузинских пограничников о проблемах с идентификационными документами, 160 граждан все же вылетели в страны Европы, но их вернули на родину из европейских аэропортов после прохождения паспортного контроля.

Безвизовый режим в Шенгенской зоне Евросоюза заработал для Грузии 28 марта 2017 года. Граждане Грузии могут находиться в странах "шенгена" без визы в течение 90 дней.

Темы: безвизГрузияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
безвиз
Минэкономики прогнозирует повышение цен на бензин и дизтопливо в июле на 5-8 гривен за литр
ЕС планирует усилить механизм приостановления безвиза с третьими странами, среди которых Украина
Казахстан и Китай подписали соглашение о безвизе
Последние новости
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
Все новости...
Реклама: