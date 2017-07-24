НАБУ дали доступ до пошти й телефонних розмов судді Вовка

Галицький райсуд Львова надав Національному антикорупційному бюро доступ до електронної пошти й мобільних переговорів голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Про це сказано в рішеннях слідчого судді Віталія Радченка від 17 і 19 липня, передають "Українські новини".

НАБУ вважає, що Вовк не вказав у своїх деклараціях за 2015 і 2016 роки інформацію про користування житловим будинком площею 127,4 кв. м і земельною ділянкою площею 0,1597 га в селі Віта-Поштова в Київській області, які з 3 жовтня 2016 року зареєстровані на його колишню дружину.

Суддя Вовк, на думку бюро, також не вказав в електронних деклараціях за 2015-2016 роки активи своєї колишньої дружини Світлани, які їй належать, зокрема дохід від здійснення підприємницької діяльності в 2016 році 1 788 400 гривень, і інформацію про користування автомобілем AUDI Q7, що зареєстрований на тестя судді.

НАБУ впевнене, що Вовк веде зі своєю екс-дружиною спільний побут, зокрема в минулому році здійснив ряд закордонних поїздок.

"Як зазначено в клопотанні, органом попереднього розслідування встановлено, що ні суддя Вовк П., ні його колишня дружина не мають достатніх офіційних доходів для придбання таких активів (земельної ділянки, житлового будинку й готівки) і ведення такого способу життя", – сказано в судових рішеннях.

Суд задовольнив усі клопотання НАБУ – зокрема, надав доступ детективам бюро до документів, які мають консьєржі будинку №2 по вул. Драгомирова в Києві (де проживає Вовк), а саме до всіх журналів ведення обліку відвідувачів жителів будинку, телефонних довідників жителів, журналів і записів зі збору коштів з мешканців будинку.

Також надано доступ до документів, що містять інформацію про купівлю ділянки й будинку в селі Віта-Поштова, до рішення Дарницького райсуду Києва від 12 травня 2015 року про розірвання шлюбу між Вовком і його дружиною, до особистої справи голови Окружного адмінсуду й до його досьє як кандидата в судді нового Верховного Суду.

Крім того, НАБУ надано доступ до інформації про мобільні переговори судді, а також доступ до його електронної пошти pvvovk1978@ukr.net.

Як відомо, 26 травня НАБУ провело обшуки в будинку й за місцем роботи Вовка в рамках розслідування провадження за фактом можливого незаконного збагачення судді.

17 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів припинила участь Вовка у конкурсі в новий Верховний Суд.