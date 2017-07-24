НАБУ дали доступ к почте и телефонным разговорам судьи Вовка

Галицкий райсуд Львова предоставил Национальному антикоррупционному бюро доступ к электронной почте и мобильным переговорам главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом говорится в решениях следственного судьи Виталия Радченко от 17 и 19 июля, передают "Українські новини".

НАБУ считает, что Вовк не указал в своих декларациях за 2015 и 2016 годы информацию о пользовании жилым домом площадью 127,4 кв. м и земельным участком площадью 0,1597 га в селе Вита-Почтовая в Киевской области, которые с 3 октября 2016 года зарегистрированы на его бывшую жену.

Судья Вовк, по мнению бюро, также не указал в электронных декларациях за 2015-2016 годы активы своей бывшей жены Светланы, которые ей принадлежат, в частности доход от осуществления предпринимательской деятельности в 2016 году 1 788 400 гривен, и информацию о пользовании автомобилем AUDI Q7, который зарегистрирован на тестя судьи.

НАБУ уверено, что Вовк ведет со своей экс-женой совместный быт, в частности в прошедшем году осуществил ряд зарубежных поездок.

"Как указано в ходатайстве, органом предварительного расследования установлено, что ни судья Вовк П., ни его бывшая жена не имеют достаточных официальных доходов для приобретения таких активов (земельного участка, жилого дома и наличных) и ведения такого образа жизни", – сказано в судебных решениях.

Суд удовлетворил все ходатайства НАБУ – в частности, дал доступ детективам бюро к документам, которыми располагают консьержи дома №2 по ул. Драгомирова в Киеве (где проживает Вовк), а именно ко всем журналам ведения учета посетителей жителей дома, телефонным справочникам жителей, журналам и записям по сбору средств с жильцов дома.

Также предоставлен доступ к документам, содержащим информацию о покупке участка и дома в селе Вита-Почтовая, к решению Дарницкого райсуда Киева от 12 мая 2015 года о расторжении брака между Вовком и его женой, к личному делу главы Окружного админсуда и к его досье как кандидата в судьи нового Верховного Суда.

Кроме того, НАБУ предоставлен доступ к информации о мобильных переговорах судьи, а также доступ к его электронной почте pvvovk1978@ukr.net.

Как известно, 26 мая НАБУ провело обыски в доме и по месту работы Вовка в рамках расследования производства по факту возможного незаконного обогащения судьи.

17 июля Высшая квалификационная комиссия судей прекратила участие Вовка в конкурсе в новый Верховный Суд.