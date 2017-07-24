36,7% українців вважають, що децентралізація йде дуже повільно

42% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова українців підтримують дії влади в рамках децентралізації.



Про це свідчать результати опитування, які призводять "Українські новини".



Респондентам було поставлено питання: "Чи підтримуєте Ви кроки, які здійснює влада в рамках децентралізації влади?".



7,5% опитаних відповіли, що безумовно підтримують, 34,5% - скоріше підтримують, 16,3% - швидше не підтримують, 10,4% - зовсім не підтримують, 31,4% - не визначилися з відповіддю.



У той же час тільки 19,9% респондентів (на заході - 23,8%, в центрі - 19,8%, на півдні - 15,4%, на сході - 18,5%) відповіли, що добре володіють інформацією про ініціативи влади щодо децентралізації, 61,9% опитаних (на заході - 57,9%, в центрі - 66,8%, на півдні - 53,6%, на сході - 62,3%) - щось чули про них, 18% респондентів (на заході - 18,3%, в центрі - 13,3%, на півдні - 30,7%, на сході - 18,7%) - не володіють такою інформацією, 0,2% опитаних (на заході - 0%, у центрі - 0,2%, на півдні - 0,4%, на сході - 0,5%) - не відповіли.



Крім того 36,7% опитаних вважають, що децентралізація влади в Україні відбувається дуже повільно.



Респондентам було поставлено питання: "Як Ви вважаєте, децентралізація влади в Україні відбувається...?"



2,2% опитаних відповіли, що занадто швидко, 12,2% - нормальними темпами, 36,7% - занадто повільно, 22,2% вважають, що децентралізація влади взагалі не відбувається, 26,7% - не визначилися з відповіддю.



Також 6,7% опитаних відповіли, що безумовно підтримують процес добровільного об'єднання територіальних громад, 31,6% - скоріше підтримують, 14,1% - швидше не підтримують, 11,8% - зовсім не підтримують, 35,9% - не визначилися з відповіддю.



Опитування проводилося з 9 по 13 червня у всіх регіонах України, крім анексованого Росією Криму та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей за фінансової підтримки програми "Матра" посольства Нідерландів в Україні.



Було опитано 2 018 респондентів старше 18 років.



Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.