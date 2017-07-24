Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремлі кажуть, що РФ має право рухати свою армію, як хоче

Понеділок, 24 липня 2017, 14:53

Росія змінює конфігурацію Збройних сил на своїй території так, як вважає за доцільне.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання з приводу посилення військової присутності РФ на кордоні з Україною, передає ТАСС 24 липня.

"Російська Федерація має право змінити конфігурацію Збройних сил на своїй території відповідно до того, наскільки це вважається за доцільне", – сказав представник Кремля.

"Що стосується конкретики, то в даному випадку все-таки краще це питання адресувати колегам в Міністерство оборони", – додав Пєсков.

Як повідомлялося, Російська Федерація збільшила військову присутність на кордоні з Україною трьома мотострілковими дивізіями, які по суті призначені для ведення швидких наступальних дій.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Росія
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Останні новини
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
Усі новини...
Реклама: