В Кремлі кажуть, що РФ має право рухати свою армію, як хоче

Росія змінює конфігурацію Збройних сил на своїй території так, як вважає за доцільне.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання з приводу посилення військової присутності РФ на кордоні з Україною, передає ТАСС 24 липня.

"Російська Федерація має право змінити конфігурацію Збройних сил на своїй території відповідно до того, наскільки це вважається за доцільне", – сказав представник Кремля.

"Що стосується конкретики, то в даному випадку все-таки краще це питання адресувати колегам в Міністерство оборони", – додав Пєсков.

Як повідомлялося, Російська Федерація збільшила військову присутність на кордоні з Україною трьома мотострілковими дивізіями, які по суті призначені для ведення швидких наступальних дій.