Суд продовжив арешт Штепі: на засідання двічі викликали "швидку"

У понеділок Ленінський районний суд Харкова продовжив арешт екс-меру Слов'янська Нелі Штепі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

Суд продовжив на 60 днів запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

За словами співрозмовника агентства, Штепі двічі викликали швидку: один раз - відразу після доставки в суд, другий - коли суд перебував у нарадчій кімнаті. Однак госпіталізація не знадобилася.

Після оголошення ухвали суду Штепу доставили в СІЗО.

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Як повідомлялося, 4 липня Ленінський районний суд Харкова відмовив у задоволенні клопотання захисту про скасування запобіжного заходу екс-меру Слов'янська Нелі Штепі.

Раніше колегія Комінтернівського райсуду Харкова, що слухала справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, прийняла рішення про свій відвід. Тепер її справу слухають з початку вчетверте.

Штепу заарештували 13 липня 2014 року.

Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.