День в АТО: Бойовики стріляли нечасто, лише провокували

Проросійські бойовики у понеділок 4 рази порушили перемир’я.

Як повідомляє прес-центр АТО, обстріли були не прицільні, а провокативні.

"Так, на Луганському напрямку, бойовики били з гранатометів по наших позиціях у Кримському. А близько 14 години ворог випустив 5 мін калібру 82 міліметри по опорних пунктах у Кряківці. Крім того, вдень зі стрілецької зброї бандформування вели вогонь в районі Новоолександрівки. На Маріупольському напрямку противник застосовував гранатомет неподалік Лебединського", - зазначається у повідомленні.

У прес-центрі АТО додали, що ЗСУ суворо дотримуються Мінських угод, проте у випадку прямої загрози життю військових, командир на позиції самостійно ухвалюватиме рішення на відкриття вогню у відповідь.

"З опівночі і до 18 години сили АТО тричі застосували зброю і примусили ворога до миру", - йдеться у повідомленні.

Українська правда