День в АТО: Боевики стреляли редко, только провоцировали

Пророссийские боевики в понедельник 4 раза нарушили перемирие.

Как сообщает пресс-центр АТО, обстрелы были не прицельные, а провокационные.

"Так, на Луганском направлении боевики били из гранатометов по нашим позициям в Крымском. А около 14 часов враг выпустил 5 мин калибра 82 миллиметра по опорным пунктам в Кряковке. Кроме того, днем из стрелкового оружия бандформирования вели огонь в районе Новоалександровки. На Мариупольском направлении противник применял гранатомет неподалеку Лебединского", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре АТО добавили, что ВСУ строго придерживаются Минск соглашений, однако в случае прямой угрозы жизни военных, командир на позиции самостоятельно будет принимать решения на открытие ответного огня.

"С полуночи и до 18 часов силы АТО трижды применили оружие и принудили врага к миру", - говорится в сообщении.

Украинская правда