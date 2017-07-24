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На представництво президента в Криму витратили майже 2 млн за півроку

Понеділок, 24 липня 2017, 21:53

На представництво президента України в Автономній Республіці Крим у першій половині 2017 року витратили 1 861 250 гривень.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента на запит експерта з питань протидії корупції центру "Ейдос" Гліба Канєвського.

Канєвський попросив АП перерахувати досягнення представництва за першу половину року, однак там розповіли про те, що саме входить до повноважень відомства, але не назвали конкретних справ, які були втілені в життя.

 
 

У той же час на запитання про витрати на представництва Канєвському сказали наступне: "За інформацією, наданою Державним управлінням справами, касові видатки на утримання та забезпечення діяльності представництва президента України в Автономній Республіці Крим у першому півріччі 2017 року становили 1861, 250 тис. гривень".

Як відомо, у Херсоні представники громадських організацій, учасники АТО і жителі Криму продовжують пікетувати представництво президента України в Автономній Республіці Крим, вимагаючи активізації його роботи.

Українська правда

Теми: Кримгроші
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