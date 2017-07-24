На представительство президента в Крыму потратили почти 2 млн за полгода

На представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в первой половине 2017 года потратили 1 861 250 гривен.

Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос эксперта по вопросам противодействия коррупции центра "Эйдос" Глеба Каневского.

Каневский попросил АП перечислить достижения представительства за первую половину года, однако там рассказали о том, что именно входит в полномочия ведомства, но не назвали конкретных дел, которые были воплощены в жизнь.

В то же время на вопрос о затратах на представительства Каневскому сказали следующее: "По информации, предоставленной Государственным управлением делами, кассовые расходы на содержание и обеспечение деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в первом полугодии 2017 года составили 1861, 250 тыс. гривен".

Как известно, в Херсоне представители общественных организаций, участники АТО и жители Крыма продолжают пикетировать представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, требуя активизации его работы.

Украинская правда