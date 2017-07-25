"Суд" в Криму у справі Балуха не побачив порушення права на захист у відсутності адвоката

В анексованому Криму на процесі у справі українського активіста Володимира Балуха "суд" не побачив порушення права на захист у відсутності одного з його адвокатів і видалив із залу сестру підсудного, яка назвала справу сфабрикованою.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, в ході засідання "суду" Балуха оголосив протест в зв'язку з розглядом справи за відсутності його адвоката Дмитра Дінзе, який знаходиться на навчанні, але суд відхилив його, тому що на засіданні були присутні інші захисники активіста.

На цьому ж засіданні суддя вирішила видалити із залу сестру українця після того, як вона голосно заявила, що не вірить звинуваченням і вважає кримінальну справу сфабрикованою.

Викликані раніше в якості свідків працівники Федеральної служби безпеки Росії знову не з'явилися до суду, не подавши при цьому документів, що підтверджують причину відсутності - офіційно заявлено про їх відрядження. Суддя відмовилася вимагати від ФСБ цих доказів.

Також на засіданні вислухали слідчого, який вів досудове розслідування - той заявив, що "немає підстав" перевіряти версію про те, що інкриміновані Балуху боєприпаси, знайдені на горищі, йому могли підкинути.

Наступне засідання суду має відбутися у четвер, 27 липня.

Як повідомлялося, ФСБ затримала Балуха вранці 8 грудня 2016 року. Російські силовики заявили, що на горищі будинку, де живе активіст, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Також підконтрольна Кремлю влада Криму вимагає від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

На думку самого Балуха, увага до нього з боку поліції обумовлена його відкритою проукраїнською позицією – на території будинку чоловіка на флагштоку постійно був прикріплений державний прапор України.