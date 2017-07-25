"Суд" в Крыму по делу Балуха не увидел нарушения права на защиту в отсутствии адвоката

В аннексированном Крыму на процессе по делу украинского активиста Владимира Балуха "суд" не увидел нарушения права на защиту в отсутствии одного из его адвокатов и удалил из зала сестру подсудимого, которая назвала дело сфабрикованным.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, в ходе заседания "суда" Балуха объявил протест в связи с рассмотрением дела в отсутствие его адвоката Дмитрия Динзе, который находится на учебе, но суд отклонил его, потому что на заседании присутствовали другие защитники активиста.

На этом же заседании судья решила удалить из зала сестру украинца после того, как она громко заявила, что не верит обвинению и считает уголовное дело сфабрикованным.

Вызванные ранее в качестве свидетелей работники Федеральной службы безопасности России снова не явились в суд, не подав при этом документов, подтверждающих причину отсутствия - официально заявлено об их командировке. Судья отказалась требовать от ФСБ этих доказательств.

Также на заседании выслушали следователя, который вел досудебное расследование - тот заявил, что "нет оснований" проверять версию о том, что инкриминируемые Балуху боеприпасы, найденные на чердаке, ему могли подбросить.

Следующее заседание суда должно состояться в четверг, 27 июля.

Как сообщалось, ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря 2016 года. Российские силовики заявили, что на чердаке дома, где живет активист, обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Также подконтрольная Кремлю власть Крыма требует от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене его дома табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18".

По мнению самого Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено ​​его открытой проукраинской позицией - на территории дома мужчины на флагштоке постоянно был прикреплен государственный флаг Украины.