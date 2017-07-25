Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во время стрельбы в Днипре были убиты бойцы АТО

Вторник, 25 июля 2017, 05:25
Во время стрельбы в Днипре были убиты бойцы АТО
Facebook Maksimus Troy

В результате стрельбы в Днипре вечером 24 июля погибли два военнослужащих АТО, а известный в городе адвокат, воин-доброволец был ранен.

Об этом сообщает издание "Днипроград".

Так, по неподтвержденным данным, на месте происшествия от пулевого ранения в голову погиб бывший боец ​​11 батальона 59 бригады с позывным "Щука".

Также многочисленные ранения получил ветеран АТО Алексей Вагнер, служивший в 20 отдельном батальоне 93 мотопехотной бригады. Он был доставлен в больницу, но там скончался.

Кроме того, ранения получил адвокат Эдмонд Саакян. По словам врачей, сейчас его состояние стабилизировалось, и его жизни ничто не угрожает.

Депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник подтвердил гибель и ранения бойцов АТО.

"По поводу стрельбы в центре Днипра. Не было никаких "с обеих сторон" разборок вооруженных группировок. Из машины вышло тело и отстрелялось из автомата по АТОшникам, затем село в машину и поехали прочь. Знаю точно, что погиб парень с 20-ки, и тяжело ранили Эдмонда Саакяна, тоже с 20-ки", - написал он в Facebook.

Ранее полиция сообщала, что в результате стрельбы в Днипре погибли два человека, еще четверо были ранены.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Днепрубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Днепр
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
СБУ задержала "правую руку" миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для "Калибров"
Последние новости
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
Все новости...
Реклама: