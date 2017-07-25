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ОБСЄ: Бойовики перемістили військову техніку до Новоазовська

Вівторок, 25 липня 2017, 10:48

Місія зафіксувала численну техніку, яку рухалась в напрямку Новоазовська Донецької області, а також у бік кордону з Росією.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому у понеділок ввечері.

"22 липня, перебуваючи на підконтрольному "ДНР" блокпості, розташованому на автошляху Е58 на північ від м. Новоазовськ (40 км на схід від Маріуполя) упродовж орієнтовно 3 годин у зв’язку з відмовою в доступі, спостерігачі бачили, як через цей блокпост проїжджали численні транспортні засоби військового типу", – зазначається у звіті.

Патруль зафіксував техніку, яка проїжджала в такій послідовності: 1 БТР-80, що рухався в напрямку Новоазовська; автоколону у складі 4 автомобілів поліцейського типу, 2 чорних позашляховиків з проблисковими маячками, 9 фургонів і 5 вантажівок військового типу (на багатьох із котрих був напис "ТБГ", і скидалося на те, що на них перевозили чоловіків у формі військового типу), що рухалася у напрямку кордону з Росією.

Також місія зафіксувала 1 порожню вантажівку військового типу, яка рухалася в напрямку Новоазовська, 5 раніше зафіксованих порожніх вантажівок військового типу, які рухалися в напрямку Новоазовська, а також 2 порожні вантажівки військового типу, що рухались в напрямку Новоазовська.

Ще 2 чорні позашляховики з проблисковими маячками прямували в напрямку кордону з РФ і  2 порожні вантажівки військового типу їхали в напрямку кордону з Росією, зазначає СММ ОБСЄ.

Олег Твердь, для УП

Теми: ДонбасОБСЄАТО
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