ОБСЕ: Боевики ОРДО переместили военную технику к Новоазовску

Миссия зафиксировала многочисленную технику, которая двигалась в направлении Новоазовска Донецкой области, а также в сторону границы с Россией.

Об єтом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном в понедельник вечером.

"22 июля, находясь на подконтрольном "ДНР" блокпосте, расположенном на автодороге Е58 к северу от г. Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя) в течение около 3 часов в связи с запретом доступа, команда СММ видела, как через этот блокпост проезжали многочисленные транспортные средства военного типа", - отмечается в отчете.

Патруль зафиксировал технику, которая проезжала в такой последовательности: 1 бронетранспортер (БТР-80), направлявшийся к Новоазовску; колонну из 4 автомобилей полицейского типа, 2 черных внедорожников с проблесковыми маячками, 9 фургонов и 5 грузовиков военного типа (на многих из них была надпись "ТБГ", и по-видимому на них перевозили людей в военной форме), которые направлялись к границе с Россией.

Также Миссия зафиксировала 1 пустой грузовик военного типа, двигавшийся в сторону Новоазовска, 5 ранее зафиксированных пустых грузовиков военного типа, двигавшихся в направлении Новоазовска, и 2 пустых грузовика военного типа, двигавшихся в направлении Новоазовска.

Еще 2 черных внедорожника с проблесковыми маячками направлялись к границе с Российской Федерацией и 2 пустых грузовика военного типа ехали в направлении границы с РФ.

Олег Твердь, для УП