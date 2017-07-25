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До кінця липня в 10 областях України – великий ризик пожеж

Вівторок, 25 липня 2017, 11:45

25-31 липня у Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

25-27 липня у Черкаській області та більшості районів Київської, 25 липня і Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

25-27 липня у більшості районів Київської області висока (4 класу), 26-27 липня у південних та західних районах надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

У самому Києві 25-26 липня висока (4 класу), 27 липня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати пожежі.

Як відомо, у Чорногорії палають ліси, авіація ДСНС України допомагає гасити там лісові пожежі. Станом на ранок 25 липня вона скинула вже 376 тон води.

Також вирують пожежі на південному сході Франції – на острові Корсика, у приморських Альпах, де розташовані відомі курорти Ніцца та Сен-Тропе.

Впродовж останніх кількох тижнів в Європі фіксується рекордна спека, через що лісові пожежі виникали також у Португалії, Італії, Албанії та Хорватії.

Олена Рощенко, УП

Теми: погодастихіяДСНС
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