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До конца июля в 10 областях Украины – большой риск пожаров

Вторник, 25 июля 2017, 11:45

25-31 июня в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

25-27 июля в Черкасской области и большинстве районов Киевской, 25 июля и Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областей высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожароопасность.

25-27 июля в большинстве районов Киевской области высокая (4 класса), 26-27 июня в южных и западных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В самом Киеве 25-26 июля высокая (4 класса), 27 июля чрезвычайная (5 класса) пожароопасность.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать пожары.

Как известно, в Черногории горят леса, авиация ГСЧС Украины помогает тушить там лесные пожары. По состоянию на утро 25 июля она сбросила уже 376 тонн воды.

Также пламенем охвачен юго-восток Франции – пожары на острове Корсика, в приморских Альпах, где находятся известные курорты Ницца и Сен-Тропе.

В течение последних нескольких недель в Европе фиксируется рекордная жара, из-за чего лесные пожары возникали также в Португалии, Италии, Албании и Хорватии.

Алена Рощенко, УП

Темы: погодастихияГСЧС
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