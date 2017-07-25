Полторак призначив перевірку через поранення журналіста

Міністр оборони Степан Полторак призначив службове розслідування через поранення журналіста під час військових навчань.

Про це Полторак повідомив у своєму Facebook.

"У зв’язку із повідомленнями, які викладені у соцмережах, я доручив Генеральному штабу ЗС України та Військовій службі правопорядку невідкладно розібратися у достовірності інформації щодо проблемних питань у 95-ій десантно-штурмовій бригаді та навчальному центрі ВДВ. Наразі за вказаними фактами здійснюється службова перевірка", - написав Полторак.

Як відомо, 6 липня оператор інформаційного порталу Кривого Рогу "Перший Криворізький" В'ячеслав Волк отримав вогнепальне поранення в шию під час навчань військовослужбовців, де виявив бажання випробувати себе у ролі статиста.

Журналісти та активісти підписали лист-звернення до міністра оборони Степана Полторака через стурбованість небезпекою під час військових навчань після поранення колеги.

Крім того, 20 липня під час навчань на Дніпропетровщині було поранено 8 військових.

Українська правда