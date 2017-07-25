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У Путіна заявили, що надання США зброї Україні посилить конфлікт на Донбасі

Вівторок, 25 липня 2017, 14:30

У Кремлі вважають, що надання Сполученими штатами Америки оборонної зброї Україні призведе до погіршення ситуації на сході держави.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера про можливе надання США оборонної зброї для України, передає "ТАСС".

"Ми неодноразово говорили, що будь-які дії, які будуть провокувати напруженість на лінії розмежування і в цілому провокувати ситуацію, і без того непросту, будуть нас лише віддаляти від моменту врегулювання цього внутрішньоукраїнського питання", - заявив Пєсков.

Як повідомлялося, спецпредставник США щодо Східної України Курт Волкер заявив, що Вашингтон активно розглядає питання поставок оборонної зброї Україні для боротьби з бойовиками на Донбасі.

Теми: РосіяСШАДонбас
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